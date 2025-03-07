Губернатор Свердловской области поручил усилить подготовку к паводкам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству подготовиться к возможным лесным пожарам и паводкам в регионе. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Так, планируется провести мероприятия для безопасного пропуска паводковых вод. Кроме того, глава региона велел проверить системы оповещения, подготовить технику и запасы продовольствия и медикаментов для уральцев.
Отметим, что в Свердловской области определены семь паводкоопасных направлений, но затопления жилых домов не ожидается. Уточненный прогноз половодья будет отправлен муниципалитетам до 30 марта.
Кроме того, в 2025 году начнется капитальный ремонт гидротехнических сооружений для профилактики паводков, на что выделят около 165 миллионов рублей.