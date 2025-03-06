Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему лидеры европейских стран задавали Владимиру Зеленскому столько вопросов в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом он рассказал в своем обращении в соцсетях.
На внеочередном саммите Европейского Союза лидеры стран обсудили ситуацию на Украине с Зеленским, стремясь понять его взгляды на текущие события и перспективы дальнейшего развития конфликта. Орбан отметил, что участники встречи активно интересовались как состоянием дел на передовой, так и мыслями Зеленского о будущем Украины.
Орбан также подчеркнул, что США дали сигнал о значительном сокращении своей поддержки Украины, а в некоторых областях вообще прекратили ее. Это заставляет европейских лидеров задуматься о том, насколько ЕС должен принимать активное участие в поддержке Украины в условиях, когда американское участие может уменьшиться.
По словам Орбана, большинство европейских руководителей склоняются к мысли, что Украине необходимо продолжать конфликт, и Европа должна взять на себя финансовую и военную нагрузку, которую до сих пор нес Вашингтон.
Ранее сообщалось, что в ходе экстренного саммита Евросоюза, который прошел 6 марта в Брюсселе, Венгрия единственная из участников не поддержала расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества.