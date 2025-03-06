Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите

Орбан также подчеркнул, что США дали сигнал о значительном сокращении своей поддержки Украины, а в некоторых областях вообще прекратили ее. Это заставляет европейских лидеров задуматься о том, насколько ЕС должен принимать активное участие в поддержке Украины в условиях, когда американское участие может уменьшиться.