США давят и на Россию, и на Украину: глава Минфина США предположил, что будет с санкциями

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос антироссийских санкций. Он заявлял, что Соединенные Штаты могут их смягчить. Однако никакого прогресса нет. По мнению министра финансов США Скотта Бессента, его может и не быть вовсе, пишет Bloomberg.
Он считает, что американская администрация вполне способна ввести и новые санкции против России. При том, ограничения будут «недвусмысленные и агрессивные», если это понадобится Дональду Трампу.
Скотт Бессент также подчеркнул, что США наседают и на Украину. Америка хочет получить больше рычагов давления перед обсуждением мирной сделки.
Смягчение санкций против России, действительно, обсуждалось. Их ослабление будет происходить очень медленно, США при этом могут потребовать что-то взамен.