США давят и на Россию, и на Украину: глава Минфина США предположил, что будет с санкциями

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос антироссийских санкций. Он заявлял, что Соединенные Штаты могут их смягчить. Однако никакого прогресса нет. По мнению министра финансов США Скотта Бессента, его может и не быть вовсе, пишет Bloomberg.