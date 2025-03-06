Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Он ответил на вопрос, касаемый урегулирования украинского конфликта.
По словам Дональда Трампа, беседы с представителями из России и Украины ведутся. Контакты были и в последние дни. Американский лидер выразил надежду на то, что это приведет к мирному договору.
«Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо довести это до завершения», — резюмировал Дональд Трамп.
Американские представители вскоре встретятся с украинской делегацией. Переговоры пройдут в Саудовской Аравии на следующей неделе. Члены делегаций планируют обсудить перемирие, урегулирование кризиса и другие актуальные темы.