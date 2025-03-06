В США пригрозили без колебаний усилить санкции против России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с Вашингтоном отмену санкций против России. Однако дипломат напомнила, что российская сторона всегда говорила о разрушительном неправомочном характере подобных ограничений, которые в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и вводил.