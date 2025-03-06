Bloomberg: США потребуют от Украины скорейшего прекращения огня

Российские власти неоднократно поясняли, что временное перемирие в конфликте с Украиной неприемлемо, а нужно стремиться к поиску дипломатического решения, способного обеспечить мир на длительную перспективу. 6 марта об этом в очередной раз напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По его словам, России ничего чужого не нужно, но и свое она не отдаст.