Суд приговорил двоих боевиков ВСУ к 16 годам за теракт в Курской области

Как сообщает СК РФ, в Суджанском районе они препятствовали эвакуации гражданского населения, минировали дороги и применяли оружие для устрашения местных жителей.
Суд приговорил двоих боевиков ВСУ к 16 годам. Видео © Telegram / Следком.
3 сентября 2024 года Милиневич и Перевозников были задержаны военными ВС РФ. Суд назначил им наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых 3 года они проведут в тюрьме, а остальные 13 — в колонии строгого режима.
Ранее суд вынес приговор пилотам ВСУ Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые весной прошлого года перелетели границу на гражданских самолётах с бомбами. Они планировали организовать террористические акты на объектах топливно-энергетического комплекса РФ.