Дональд Трамп сравнил объемы ядерного арсенала Китая, России и США и сделал вывод: от ЯО нужно избавиться

По словам американского лидера, Китай вскоре догонит Соединенные Штаты и Россию по объемам ядерного оружия. Это произойдет уже через 4−5 лет. Такая тенденция пугает. В связи с этим Дональд Трамп выразил надежду на уничтожение, денуклеаризацию этих огромных запасов.