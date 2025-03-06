Дональд Трамп сравнил объемы ядерного арсенала Китая, России и США и сделал вывод: от ЯО нужно избавиться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поразмышлял об опасности ядерных держав. Оружие, которым владеют эти государства, нужно ликвидировать. Дональд Трамп также сравнил объемы ядерного арсенала у Китая, США и России. Соответствующее заявления он сделал отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По словам американского лидера, Китай вскоре догонит Соединенные Штаты и Россию по объемам ядерного оружия. Это произойдет уже через 4−5 лет. Такая тенденция пугает. В связи с этим Дональд Трамп выразил надежду на уничтожение, денуклеаризацию этих огромных запасов.
«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия», — подытожил президент США.
За день до этого Дональд Трамп ввел 20% тарифы на товары КНР. Наверное, он пожалел об этом решении, когда увидел статистику по ядерному оружию. Ранее пошлины на товары из Китая составляли 10%.