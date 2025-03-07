В Румынии 101-летнего генерала заподозрили в подготовке госпереворота

Ранее в Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Политик планировал второй раз подать свою кандидатуру на пост президента Румынии, но его схватили правоохранители. Его допросили в прокуратуре по обвинению в якобы незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях избирательного процесса. Джорджеску, которого называют «пророссийским кандидатом», победил в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года. Однако результаты были аннулированы, новое голосование назначено на май 2025 года.