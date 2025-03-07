Новости СВО. ВСУ разносят в Константиновке, освобождена Андреевка, украинцев выселят из США, 7 марта

К сожалению, часть этих украинцев рискует пополнить ряды ВСУ, чему в Киеве будут только рады. Как раз сейчас у украинских войск наблюдается кризис с личным составом, вот только мотивация у таких военных будет низкая. Ждать от тех, кто эвакуировался с Украины, подвигов не стоит. Они к этому не готовы были изначально.