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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию

Значительный прогресс достигнут в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта.

Значительный прогресс достигнут в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению», — заявил Трамп в Белом доме.

Ранее НСН сообщала, что на следующей неделе, 12 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины. На встрече планируется обсудить основы мирного соглашения и шестимесячное перемирие в украинском конфликте. Место проведения переговоров — Эр-Рияд или Джидда — пока не определено.