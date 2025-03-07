Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет

Ранее Life.ru сообщал, что администрация Трампа настаивает на скорейшем прекращении огня между Украиной и Россией. Это важное условие для подписания соглашения о разработке минеральных ресурсов. Вашингтон выражает готовность реанимировать замороженное соглашение после недавнего конфликта Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако для этого Киев должен предложить «чёткий план» прекращения огня и переговоров с Москвой.