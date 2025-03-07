В Сирии 13 силовиков погибли в ходе столкновений со сторонниками Асада

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище. В конце февраля 2025-го его сторонники атаковали блокпост в Дамаске, в результате столкновения были пострадавшие.