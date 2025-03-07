В Сирии 13 силовиков погибли в ходе столкновений со сторонниками Асада

По данным канала, ожесточенные столкновения продолжаются рядом с военно-морским колледжем в Джабле. К местам столкновений неподалеку от Латакии были направлены вертолеты и самолеты сирийской армии. Источник Syria TV в сирийском Минобороны заявил, что ведомство поручило направить вооруженное подкрепление к Латакии.
Директор Департамента общей безопасности Латакии Мустафа Кнефати подтвердил агентству Sana, что группы сторонников господина Асада атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов, а также патрули в районе Джаблы и его окрестностях. По его словам, погибли и получили ранения многие солдаты, их число он не привел.
8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище. В конце февраля 2025-го его сторонники атаковали блокпост в Дамаске, в результате столкновения были пострадавшие.