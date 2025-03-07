Премьер Мелони придумала, как дать Украине гарантии безопасности без вступления в НАТО

«Распространение того же охвата, который имеют страны НАТО, на Украину, безусловно, было бы гораздо более эффективным, хотя и отличалось бы от членства в НАТО. Я думаю, что это была бы стабильная, прочная, эффективная гарантия безопасности, больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу», — сказала Мелони, передает Financial Times.