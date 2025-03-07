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Премьер Мелони придумала, как дать Украине гарантии безопасности без вступления в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула предложение о расширении статьи 5 НАТО на Украину без предоставления стране полноправного членства в альянсе. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Украине более стабильные и эффективные гарантии безопасности, в отличие от других предложений, например, отправки миротворческих войск.

Мелони предложила распространить действие Пятой статьи НАТО на Украину без вступления страны в альянс.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула предложение о расширении статьи 5 НАТО на Украину без предоставления стране полноправного членства в альянсе. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Украине более стабильные и эффективные гарантии безопасности, в отличие от других предложений, например, отправки миротворческих войск.

«Распространение того же охвата, который имеют страны НАТО, на Украину, безусловно, было бы гораздо более эффективным, хотя и отличалось бы от членства в НАТО. Я думаю, что это была бы стабильная, прочная, эффективная гарантия безопасности, больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу», — сказала Мелони, передает Financial Times.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что гарантией безопасности можно назвать присутствие западных войск в стране. Британский премьер Кир Стармер планирует отправить войска на Украину, чтобы применить Пятую статью Устава НАТО, пишет The National Interest.