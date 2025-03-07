Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил о «позитивном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта между Украиной и Россией в последние дни. Он отметил, что стороны движутся к окончательному разрешению ситуации.
«Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп также подчеркнул, что как Украина, так и Россия стремятся к заключению соглашения. Он добавил, что у Киева нет выбора, кроме как заключить сделку.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стремится к подписанию более выгодного соглашения по редкоземельным металлам. Уточняется, что условия сделки еще могут изменить, пока ее не согласовали окончательно.