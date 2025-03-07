Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Watan: в Латакии объявили комендантский час

ДУБАЙ, 7 марта. /ТАСС/. Управление внутренней безопасности в провинции Латакия ввело комендантский час до 10:00 пятницы по местному времени на фоне столкновений между сирийскими силами безопасности и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Источник: AP 2024

В четверг группа сторонников Асада совершила нападение на один из блокпостов управления внутренней безопасности новой сирийской администрации в окрестностях города Джебла, рядом с которым расположена российская авиабаза Хмеймим. Как сообщил телеканал Al Jazeera, не менее 15 сотрудников сирийских органов безопасности погибли в ходе столкновений с ополченцами.

По данным агентства SANA, вооруженные формирования, поддерживающие бывшего президента, также атаковали военные объекты в населенном пункте Бейт-Ана, расположенном на юге провинции Латакия. В результате этого нападения один сотрудник сирийских органов безопасности погиб, несколько человек получили ранения.

Как передал телеканал Syria TV, ожесточенные перестрелки идут и в городе Латакия, в квартале Эз-Зираа и возле управления уголовного розыска, где прогремели взрывы. По его сведениям, бойцам спецназа удалось отбить атаки вооруженных групп и нанести им потери.