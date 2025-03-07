Al Watan: в Латакии объявили комендантский час

В четверг группа сторонников Асада совершила нападение на один из блокпостов управления внутренней безопасности новой сирийской администрации в окрестностях города Джебла, рядом с которым расположена российская авиабаза Хмеймим. Как сообщил телеканал Al Jazeera, не менее 15 сотрудников сирийских органов безопасности погибли в ходе столкновений с ополченцами.
По данным агентства SANA, вооруженные формирования, поддерживающие бывшего президента, также атаковали военные объекты в населенном пункте Бейт-Ана, расположенном на юге провинции Латакия. В результате этого нападения один сотрудник сирийских органов безопасности погиб, несколько человек получили ранения.
Как передал телеканал Syria TV, ожесточенные перестрелки идут и в городе Латакия, в квартале Эз-Зираа и возле управления уголовного розыска, где прогремели взрывы. По его сведениям, бойцам спецназа удалось отбить атаки вооруженных групп и нанести им потери.