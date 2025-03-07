Белый дом опроверг сообщения Reuters о лишении украинцев статуса беженцев

Информация о том, что администрация американского лидера Дональда Трампа намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч граждан Украины, появилась 6 марта. Как сообщали источники Reuters, этот шаг является частью более масштабной инициативы администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов. Напомним, после инаугурации хозяин Белого дома пообещал решить вопрос нелегальных мигрантов в стране. Он сделал акцент на том, что миллионы мигрантов отправятся на родину.