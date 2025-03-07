Советник Эрдогана Калыч: перелома в отношениях Турции и России нет

Отношениям Турции и России ничего не угрожает. Государства все так же развивают сотрудничество в разных сферах. Это мнение подтвердил советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам Акифа Чагатая Кылыча, никаких проблем не наблюдается. Журналисты поинтересовались «охлаждением» отношений между Турцией и Москвой.
«Никакого перелома нет», — ответил Акиф Чагатай Кылыч на вопрос журналиста телеканала CNN Türk.
Так, например, Турция выразила надежду на плодотворные переговоры по вопросу украинского конфликта. Власти государства рассчитывают на интенсивность диалога и конкретные результаты.
Кроме того, Турция неоднократно выступала посредником в диалоге Киева и Москвы по различным сделкам. Вернее, предложениям от Украины. Это касается, например, соглашения по зерну, которое в итоге так и не было подписано.