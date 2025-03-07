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Советник Эрдогана Калыч: перелома в отношениях Турции и России нет

По заявлениям Турции, никакого «охлаждения» в отношениях Анкары и Москвы не случилось.

Источник: Комсомольская правда

Отношениям Турции и России ничего не угрожает. Государства все так же развивают сотрудничество в разных сферах. Это мнение подтвердил советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Акифа Чагатая Кылыча, никаких проблем не наблюдается. Журналисты поинтересовались «охлаждением» отношений между Турцией и Москвой.

«Никакого перелома нет», — ответил Акиф Чагатай Кылыч на вопрос журналиста телеканала CNN Türk.

Так, например, Турция выразила надежду на плодотворные переговоры по вопросу украинского конфликта. Власти государства рассчитывают на интенсивность диалога и конкретные результаты.

Кроме того, Турция неоднократно выступала посредником в диалоге Киева и Москвы по различным сделкам. Вернее, предложениям от Украины. Это касается, например, соглашения по зерну, которое в итоге так и не было подписано.