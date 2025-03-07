В четверг вооруженные формирования, поддерживающие Асада, совершили нападение на один из блокпостов управления внутренней безопасности новой сирийской администрации в окрестностях города Джебла, рядом с которым расположена российская авиабаза Хмеймим. Как сообщил телеканал Al Jazeera, не менее 15 сотрудников сирийских органов безопасности погибли в ходе столкновений с ополченцами.
Al Hadath: в Латакию направили подразделения сирийской армии из Дамаска
ДУБАЙ, 7 марта. /ТАСС/. Сирийские вооруженные силы, подчиняющиеся министерству обороны переходного правительства, направили дополнительные подразделения из Дамаска в провинцию Латакия, где продолжаются столкновения со сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.