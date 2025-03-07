Al Hadath: в Латакию направили подразделения сирийской армии из Дамаска

В четверг вооруженные формирования, поддерживающие Асада, совершили нападение на один из блокпостов управления внутренней безопасности новой сирийской администрации в окрестностях города Джебла, рядом с которым расположена российская авиабаза Хмеймим. Как сообщил телеканал Al Jazeera, не менее 15 сотрудников сирийских органов безопасности погибли в ходе столкновений с ополченцами.