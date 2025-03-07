Лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

Также Евросоюз планирует смягчить правила для финансирования военных расходов из бюджетов стран — членов объединения. Это означает, что государства ЕС смогут не соблюдать строгие ограничения по бюджетному дефициту, если деньги пойдут на оборону.
При этом саммит не одобрил предложение ЕК о предоставлении странам кредитов на Саммит «принял к сведению», но не одобрил предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты на оборону на общую сумму в размере до 150 млрд евро. Кроме того, это первый за последние годы саммит, прошедший без приглашения генсека НАТО. Также в итоговом заявлении впервые за десятилетия не упоминаются США.
Напоминаем, внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе был созван для обсуждения вопросов обороны союза и поддержки Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта обещал договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пообещавшим заблокировать совместное решение ЕС по Украине.