Лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

При этом саммит не одобрил предложение ЕК о предоставлении странам кредитов на Саммит «принял к сведению», но не одобрил предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты на оборону на общую сумму в размере до 150 млрд евро. Кроме того, это первый за последние годы саммит, прошедший без приглашения генсека НАТО. Также в итоговом заявлении впервые за десятилетия не упоминаются США.