Филиппо раскрыл, что Макрон планирует не только отправить войска, но и создать европейскую армию, передать ядерное сдерживание под контроль Брюсселя и полностью европеизировать военные силы. Политик уверен, что война нужна Макрону для продвижения его европеистского проекта и установления контроля над населением через страх и манипуляции.