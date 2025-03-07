Филиппо раскрыл, что Макрон планирует не только отправить войска, но и создать европейскую армию, передать ядерное сдерживание под контроль Брюсселя и полностью европеизировать военные силы. Политик уверен, что война нужна Макрону для продвижения его европеистского проекта и установления контроля над населением через страх и манипуляции.
«Это по-настоящему извращённо, цинично и очень опасно. Но Макрон не представляет Францию, мы хотим мира, мы знаем, что существует динамика мира с американским президентом Дональдом Трампом, что свободная Франция, покинув Евросоюз и НАТО, должна занять своё место», — заявил он.