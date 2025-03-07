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«Извращённо и очень опасно»: Во Франции раскритиковали агрессивную риторику Макрона

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в манипуляции общественным мнением и подготовке Франции к войне. По его словам, агрессивная риторика президента в адрес России не только безответственна, но и сделает будущий диалог с Москвой практически невозможным.

Источник: Life.ru

Филиппо раскрыл, что Макрон планирует не только отправить войска, но и создать европейскую армию, передать ядерное сдерживание под контроль Брюсселя и полностью европеизировать военные силы. Политик уверен, что война нужна Макрону для продвижения его европеистского проекта и установления контроля над населением через страх и манипуляции.

«Это по-настоящему извращённо, цинично и очень опасно. Но Макрон не представляет Францию, мы хотим мира, мы знаем, что существует динамика мира с американским президентом Дональдом Трампом, что свободная Франция, покинув Евросоюз и НАТО, должна занять своё место», — заявил он.

Напомним, что вечером 5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации с агрессивной речью, где назвал Россию главной угрозой республике и всей Европе, а также предложил применять французский ядерный арсенал для защиты всех стран ЕС.