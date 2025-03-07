Французский лидер Эмманюэль Макрон в своем заявлении сказал, что Россия якобы угрожает Европе. При этом о внутренних проблемах государства он совсем не упоминает. Ту же ситуацию фиксируют и в Великобритании. Страны выдумывают угрозы извне, чтобы не привлекать внимание к домашним проблемам, считает посол России в Лондоне Андрей Келин, транслирует Sky News.