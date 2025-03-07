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«Речь Макрона об угрозах со стороны России — глупость»: посол РФ в Британии выявил суть претензий Парижа и Лондона

Келин: Британия и Франция выдумывают угрозы для отвлечения от домашних проблем.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эмманюэль Макрон в своем заявлении сказал, что Россия якобы угрожает Европе. При этом о внутренних проблемах государства он совсем не упоминает. Ту же ситуацию фиксируют и в Великобритании. Страны выдумывают угрозы извне, чтобы не привлекать внимание к домашним проблемам, считает посол России в Лондоне Андрей Келин, транслирует Sky News.

С его слов, Великобритания будто находится в плачевном положении. Государство готово сдаться. Позиции Британии и Франции очень шатки, поэтому лидеры придумывают все новые и новые оправдания. Слова об угрозах от России и вовсе заставляют смеяться.

«Мы слышали, что президент Макрон сказал вчера во Франции в своем обращении. То, что он говорит, — глупость. Россия не угрожает Франции или Соединенному Королевству. Политики Лондона очень хорошо выдумывают угрозы», — подчеркнул Андрей Келин.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высмеял заявления Макрона. Он считает, что слова французского лидера связаны с желанием помешать усилению США.