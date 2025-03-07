Саммит ЕС отложил принятие заявления по Украине из-за Венгрии

В приложенном к итоговому документу тексте подчеркивается продолжение поддержки Украины со стороны ЕС в различных аспектах: политическом, финансовом, экономическом, гуманитарном, военном и дипломатическом. Также в документе акцентируется важность невозможности ведения переговоров по украинскому вопросу без участия самой Украины и Европы, а также на связь безопасности Украины с безопасностью Европы и мировой стабильностью.