Саммит ЕС отложил принятие заявления по Украине из-за Венгрии

Обсуждение военной поддержки Украины осложнилось из-за позиции Венгрии.
Экстренный саммит Евросоюза по обороне не смог принять заявление по поддержке Украины из-за несогласия Венгрии, и решение было отложено до следующей встречи лидеров, которая состоится в середине марта. В итоговом документе встречи указано, что текст заявления поддержали 26 глав государств ЕС, но из-за оппозиции Венгрии окончательное решение будет пересмотрено позднее.
В официальном документе содержится утверждение о том, что «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», — что подтверждает намерения ЕС обсудить документ повторно.
В приложенном к итоговому документу тексте подчеркивается продолжение поддержки Украины со стороны ЕС в различных аспектах: политическом, финансовом, экономическом, гуманитарном, военном и дипломатическом. Также в документе акцентируется важность невозможности ведения переговоров по украинскому вопросу без участия самой Украины и Европы, а также на связь безопасности Украины с безопасностью Европы и мировой стабильностью.