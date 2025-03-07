Мособлдума одобрила законопроект о компенсационном озеленении

13-страничный законопроект «Об охране зеленых насаждений» внесен в Мособлдуму прокуратурой Московской области. Документ состоит из шести статей: в них определяется понятие компенсационного озеленения как «воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных», вводится необходимость компенсаций и получения разрешений на вырубку (порубочных билетов) в подмосковных органах власти. Оговаривается десять видов рубки, в том числе для строительства, в полосах отводов линейных объектов и санитарные. В проекте говорится, что при вырубке деревьев и кустарников обладатель разрешения на это должен высадить столько же равноценных зеленых насаждений либо больше — по площади, количеству и «ценности видового состава». Высадка должна вестись в месте вырубки, а при отсутствии места — на площадке, определенной властями. Наконец, допускается «возмещение компенсационной стоимости» гражданами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ее методику предстоит утвердить подзаконными актами.