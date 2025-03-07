«У них нет выбора»: Трамп высказался о причинах заключения мирового соглашения по Украине

Российские и украинские представители заявили о готовности к урегулированию конфликта. Они выразили желание сесть за стол переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел причину согласия сторон.
По его мнению, у России и Украины просто нет выбора. Сделка якобы, на сегодняшний момент, является единственным путем.
«Украина хочет заключить соглашение, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также считаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что, по тем причинам, который знаю только я, у них нет выбора тоже», — сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что урегулирование конфликта на Украине должно обеспечить всем спокойствие. Он отметил, что никаких приостановок боевых действий не будет.