«У них нет выбора»: Трамп высказался о причинах заключения мирового соглашения по Украине

«Украина хочет заключить соглашение, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также считаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что, по тем причинам, который знаю только я, у них нет выбора тоже», — сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.