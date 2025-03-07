Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

«Мы достигли большого прогресса с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Было бы хорошо положить этому (военному конфликту.— “Ъ”) конец», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
12 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры представителей США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что делегации двух стран проведут «содержательную встречу». По данным Bloomberg, Вашингтон потребовал от господина Зеленского «согласиться на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».