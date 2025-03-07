Глава Пентагона назвал условия возобновления помощи Киеву

«Как сообщил президент, пока она (помощь — ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру», — сказал Хегсет журналистам.
Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока «воодушевлены увиденными знаками». «В конце концов президент определит, но пока она на паузе», — сказал Хегсет о военной помощи Киеву.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.