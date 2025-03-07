Постпред РФ назвал речь Макрона неуклюжей копией Фултонской речи Черчилля

5 марта в обращении к согражданам Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Кроме того, президент Франции говорил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Таким образом Макрон обосновал необходимость увеличить оборонные расходы Парижа сверх утвержденного ранее плана. Также он заявил о намерении продолжать поддержку Украины в конфликте с РФ.