Постпред РФ назвал речь Макрона неуклюжей копией Фултонской речи Черчилля

«Не сложилось ли у вас впечатления, что вчерашнее заявление президента Франции было несколько неуклюжей копией Фултонской речи Уинстона Черчилля?» — написал Ульянов в X.
«Европейская группа поддержки Украины сейчас производит несколько печальное впечатление, не правда ли?» — добавил постпред РФ.
Ранее на просьбу ТАСС прокомментировать заявления Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что они оторваны от жизни и каждый день противоречат предыдущим. Она призвала его извиниться перед населением республики за ложь о прошлых попытках урегулирования на Украине и судьбе Минских соглашений, которые нарушил сам Париж.
5 марта в обращении к согражданам Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Кроме того, президент Франции говорил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Таким образом Макрон обосновал необходимость увеличить оборонные расходы Парижа сверх утвержденного ранее плана. Также он заявил о намерении продолжать поддержку Украины в конфликте с РФ.
Фултонская речь была произнесена 5 марта 1946 года. В Фултоне (штат Миссури, США) Уинстон Черчилль (на тот момент лидер оппозиции в парламенте Великобритании) произнес речь, в которой выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с Советской Россией». Это событие считается началом холодной войны.