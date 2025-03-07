В Латакии ввели комендантский час после восстания сторонников Асада

6 марта сторонники Асада атаковали блокпост внутренней безопасности новой сирийской администрации у Джеблы. Этот город расположен рядом с российской авиабазой Хмеймим. В результате столкновений погибли не менее 15 сирийских силовиков.
Также, по информации агентства, поддерживающие бывшего президента вооружённые группы напали на военные объекты в Бейт-Ана на юге Латакии. В результате этого нападения один сирийский силовик погиб, ещё несколько человек пострадали.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжает контакты с сирийскими властями, и вопрос баз РФ фигурирует в них. При этом очных контактов Владимира Путина с новым лидером Сирии Ахмедом-аш Шараа пока не планируется.