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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта

Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине достигнут «хороший прогресс». Президент США отметил, что есть продвижение как в отношении Украины, так и в отношении России.

Источник: Life.ru

«За последние несколько дней мы добились большого прогресса в отношении Украины и большого прогресса в отношении России, и было бы здорово довести это до конца», — сказал он на встрече с журналистами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп требует от Украины согласиться на прекращение огня в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.

Хозяин Белого дома ранее заявил, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение, так как у неё нет иного выбора. В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Соединёнными Штатами.