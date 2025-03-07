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ЕС отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за позиции Венгрии

Саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за позиции Венгрии. Текст получил поддержку 26 глав государств, но не был принят из-за возражений венгерского премьера Виктора Орбана.

Источник: Life.ru

«Европейский совет вернётся к его обсуждению на следующей встрече», — говорится в итоговом документе саммита.

Ранее сообщалось, что председатель Евросовета Антониу Кошта хотел добиться соглашения с Виктором Орбаном, чтобы предотвратить наложение вето на совместное заявление Европейского Союза. Во время закрытой встречи с представителями ЕС во вторник Будапешт выразил недовольство по поводу финансирования оборонительных расходов блока.

В итоговом документе экстренного саммита в Брюсселе также говорится, что лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Кроме того, Евросоюз планирует смягчить правила для финансирования военных расходов из бюджетов стран — членов объединения.