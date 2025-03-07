ЕС отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за позиции Венгрии

В итоговом документе экстренного саммита в Брюсселе также говорится, что лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Кроме того, Евросоюз планирует смягчить правила для финансирования военных расходов из бюджетов стран — членов объединения.