ЕС отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за позиции Венгрии

«Европейский совет вернётся к его обсуждению на следующей встрече», — говорится в итоговом документе саммита.
Ранее сообщалось, что председатель Евросовета Антониу Кошта хотел добиться соглашения с Виктором Орбаном, чтобы предотвратить наложение вето на совместное заявление Европейского Союза. Во время закрытой встречи с представителями ЕС во вторник Будапешт выразил недовольство по поводу финансирования оборонительных расходов блока.
В итоговом документе экстренного саммита в Брюсселе также говорится, что лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Кроме того, Евросоюз планирует смягчить правила для финансирования военных расходов из бюджетов стран — членов объединения.