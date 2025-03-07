РФ ожидает руководителей стран Северо-Восточной Азии на торжествах в Хабаровске

Россия ожидает, что в сентябре высокие руководители из дружественных стран Северо-Восточной Азии примут участие в торжествах, посвященных 80-летию разгрома милитаристской Японии, которые пройдут в Хабаровске. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со ссылкой на ТАСС (16+) передаёт ИА AmurMediа.
«В начале сентября в Хабаровске пройдут масштабные торжества с военным парадом, посвященные 80-летию разгрома милитаристской Японии. И мы ожидаем, что на данное мероприятие также приедут и примут участие высокие руководители из дружественных стран Северо-Восточной Азии, которые принимали участие в боевых действиях против японских оккупантов», — сказала она.
Демешин анонсировал проведение в Хабаровске военного парада в честь Дня Победы в 2025 году.
Мероприятие приурочено к победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Захарова добавила, что президент России Владимир Путин получил приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить планируемые в Пекине торжества, посвященные юбилею победы китайского народа в Войне сопротивления Японии. «Это общеизвестный факт, что именно Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар фашистской Германии и милитаристской Японии, соответственно. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советские и китайские народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессором, с агрессорами и ценой неисчислимых жертв одержали победу, встав у истоков становления послевоенного мироустройства», — напомнила она.