РФ ожидает руководителей стран Северо-Восточной Азии на торжествах в Хабаровске

Захарова добавила, что президент России Владимир Путин получил приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить планируемые в Пекине торжества, посвященные юбилею победы китайского народа в Войне сопротивления Японии. «Это общеизвестный факт, что именно Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар фашистской Германии и милитаристской Японии, соответственно. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советские и китайские народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессором, с агрессорами и ценой неисчислимых жертв одержали победу, встав у истоков становления послевоенного мироустройства», — напомнила она.