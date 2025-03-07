Политики Словакии разделились на два лагеря. Либералы поддерживают киевский режим. Однако остальные предпочитают Россию Украине. Депутат Европарламента от Словакии Эрик Калиняк назвал РФ более надежным соседом, пишет портал Tvnoviny.
По его словам, если бы солдаты Вооруженных Сил России заняли Киев, Словакия бы только выиграла от этого. Государство множество раз помогало Украине. Однако, когда Словакии требовалась помощь, Киев не оказывал никакой поддержки.
«Если бы россияне пришли к Ужгороду, то у нас, наконец, был бы более надежный сосед», — сказал Эрик Калиняк.
Словакия и Венгрия — единственные в Евросоюзе, кто выступили против военной помощи Украине. Однако это не критично для принятия решения.