Дмитрук назвал главной гарантией безопасности нейтральный статус Украины

Дмитрук также подчеркнул, что Запад не в состоянии предоставить Киеву какие-либо гарантии безопасности, поскольку это невозможно. Поэтому депутат предложил Украине заключить мирный договор с Россией, восстановить дипломатические связи с Москвой и отказаться от русофобской государственной идеологии.