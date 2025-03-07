Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук назвал главной гарантией безопасности нейтральный статус Украины

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что нейтральный статус является единственной настоящей гарантией безопасности для Украины. Этой мыслью он поделился в соцсетях.

«Признание нейтралитета поможет стране избегать участия в конфликте между Западом и Россией и закончить участие в прокси-войне», — уверен украинский нардеп.

Дмитрук также подчеркнул, что Запад не в состоянии предоставить Киеву какие-либо гарантии безопасности, поскольку это невозможно. Поэтому депутат предложил Украине заключить мирный договор с Россией, восстановить дипломатические связи с Москвой и отказаться от русофобской государственной идеологии.

Напомним, что ещё в октябре прошлого года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что основная гарантия безопасности для Украины заключается в возвращении к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.