Дмитрук назвал главной гарантией безопасности нейтральный статус Украины

«Признание нейтралитета поможет стране избегать участия в конфликте между Западом и Россией и закончить участие в прокси-войне», — уверен украинский нардеп.
Дмитрук также подчеркнул, что Запад не в состоянии предоставить Киеву какие-либо гарантии безопасности, поскольку это невозможно. Поэтому депутат предложил Украине заключить мирный договор с Россией, восстановить дипломатические связи с Москвой и отказаться от русофобской государственной идеологии.
Напомним, что ещё в октябре прошлого года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что основная гарантия безопасности для Украины заключается в возвращении к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.