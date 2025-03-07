Гунба попросил Путина о поддержке развития энергоотрасли Абхазии

1 марта по итогам второго тура досрочных президентских выборов в Абхазии Гунба набрал 56,85% голосов без учета испорченных бюллетеней и голосов, отданных за графу «против всех», и обошел оппонентов. 5 марта Гунба встретился с Путиным, поблагодарил российского лидера и Россию в целом за поддержку Абхазии, а также попросил об экономических преференциях, в частности, о дополнительных гуманитарных поставках электроэнергии в республику. Единственный внутренний источник электроэнергии в Абхазии — построенная в конце 1970-х годов Ингурская ГЭС. Осенью и зимой воды в высокогорной плотине становится слишком мало, станция снижает выработку. В середине декабря 2024 года станция вырабатывала 120 мегаватт (2,2 млн кВт⋅ч в сутки) при средних объемах потребления 9,5 млн кВт⋅ч.
«Самое главное, вы знаете, что у нас серьезная энергетическая проблема, кризис в энергоотрасли, который не может не отразиться на нашем государстве, на гражданах нашей страны. Вы знаете, что буквально в ноябре Абхазия столкнулась с жесточайшим энергодефицитом, когда до 11 часов в сутки у населения Абхазии не было света. Это же в том числе и фактор безопасности страны. Я просил Владимира Путина оказать дополнительную поддержку в виде гуманитарного перетока электроэнергии. Это то, о чем мы говорили в первую очередь. Конечно же, я обратился с просьбой оказать поддержку в развитии энергоотрасли. У нас есть план развития, нам необходимо сверить его с российскими коллегами и реализовывать для того, чтобы избежать серьезных проблем в этой сфере», — сказал Гунба.
Он напомнил, что, помимо энергетического вопроса, поднимался вопрос о получении российских прав для граждан Абхазии с российско-абхазским двойным гражданством. «Это очень важно, потому что большое количество людей сегодня занято в туристической отрасли, занимаются перевозками. С 1 апреля, если не отложить срок вступления в силу этого решения, граждане нашей страны, автолюбители, не смогут пересекать границу с Россией, если не успеют получить российские водительские удостоверения. Все это чувствительные вопросы, которые непосредственно отражаются на гражданах нашей страны», — рассказал Гунба.
Помимо этого, стороны обсудили общие экономические вопросы и вопросы социальной поддержки, а также вопросы безопасности, в том числе для российских туристов.