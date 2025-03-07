Гунба попросил Путина о поддержке развития энергоотрасли Абхазии

«Самое главное, вы знаете, что у нас серьезная энергетическая проблема, кризис в энергоотрасли, который не может не отразиться на нашем государстве, на гражданах нашей страны. Вы знаете, что буквально в ноябре Абхазия столкнулась с жесточайшим энергодефицитом, когда до 11 часов в сутки у населения Абхазии не было света. Это же в том числе и фактор безопасности страны. Я просил Владимира Путина оказать дополнительную поддержку в виде гуманитарного перетока электроэнергии. Это то, о чем мы говорили в первую очередь. Конечно же, я обратился с просьбой оказать поддержку в развитии энергоотрасли. У нас есть план развития, нам необходимо сверить его с российскими коллегами и реализовывать для того, чтобы избежать серьезных проблем в этой сфере», — сказал Гунба.