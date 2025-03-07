Глава Екатеринбурга определил правила пользования водными объектами города

Отдельные требования предъявляются к организации пляжей. В частности, пляжная зона должна: находиться не менее чем 500 метров выше спуска сточных вод, не менее, чем на 250 метров выше портовых и, гидротехнических сооружений; иметь ограждение и стоки для дождевых вод; иметь постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при ширине береговой полосы не менее 20 метров; иметь зону для купания детей с максимальной глубиной от 0,7 до 1,3 метра; иметь туалеты на расстоянии не менее 20 метров.