Глава Екатеринбурга определил правила пользования водными объектами города

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На сегодняшний день в Екатеринбурге официально существует 118 водоемов.
По мнению специалистов санитарно-эпидемиологического контроля, рекреационную функцию в городе могут выполнять лишь 29 водоемов. Однако ни один из них категорически не пригоден для купания.
Также в акваториях и на берегах городских водоемов запрещено: мыть в водоемах автомобили и стирать вещи; мусорить; употреблять спиртные напитки; забирать воду без соответствующего разрешения; сплавлять древесину; хоронить людей и животных; пасти скот.
Создавая вблизи водоема рекреационное пространство, организатор должен обозначить его специальными знаками и ухаживать за ним. Речь идет об охране, очистке берега, а также обеспечению безопасности людей у акватории. При проведении водных мероприятий организатор обязан получить соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.
Отдельные требования предъявляются к организации пляжей. В частности, пляжная зона должна: находиться не менее чем 500 метров выше спуска сточных вод, не менее, чем на 250 метров выше портовых и, гидротехнических сооружений; иметь ограждение и стоки для дождевых вод; иметь постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при ширине береговой полосы не менее 20 метров; иметь зону для купания детей с максимальной глубиной от 0,7 до 1,3 метра; иметь туалеты на расстоянии не менее 20 метров.
Как ранее сообщалось, администрация Екатеринбурга приняла решение скорректировать продление улицы Татищева ради озера Малая Здохня. Улица Татищева будет проложена так, чтобы она огибала озеро Малая Здохня. Сам водоем собираются очистить, благоустроить, чтобы это место стало рекреационной зоной. На озере есть краснокнижные кувшинки. Специалисты Дендропарка пересадили несколько штук, чтобы сберечь редкие растения.