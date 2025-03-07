Спасать раненых учатся младшие офицеры ВВО в Хабаровском крае

Затем в безопасной зоне обучающиеся отрабатывают действия по оказанию медицинской помощи. Основной задачей тренировки заключается в применении командирами подразделений правильных решений в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий как в обороне, так и в наступлении.