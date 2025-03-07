Спасать раненых учатся младшие офицеры ВВО в Хабаровском крае

На полигоне Восточного военного округа в Хабаровском крае выпускники высших учебных заведений 2024 года проходят курс тактической подготовки в ходе учебно-методических сборов, сообщает ИА AmurMedia.
В рамках занятий по боевой подготовке под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы ВВО военнослужащие проходят курс боевой тактической медицины с эвакуацией условно раненого и отражения нападения диверсионной группы условного противника.
Офицеры отрабатывают задачи по эвакуации раненного из «красной» зоны в «желтую», при этом учатся правильно организовывать прикрытие во время отработки практических действий.
Спасать раненных учатся младшие офицеры ВВО в Хабаровском крае. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.
Спасать раненных учатся младшие офицеры ВВО в Хабаровском крае. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.
Спасать раненных учатся младшие офицеры ВВО в Хабаровском крае. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.
Спасать раненных учатся младшие офицеры ВВО в Хабаровском крае. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.
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Затем в безопасной зоне обучающиеся отрабатывают действия по оказанию медицинской помощи. Основной задачей тренировки заключается в применении командирами подразделений правильных решений в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий как в обороне, так и в наступлении.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, на практических занятиях отрабатываются вопросы применения медицинских и подручных средств при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации условно раненного в безопасную зону.
Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО проходит с учётом опыта боевых действий, в том числе в зоне проведения СВО.