Guardian: Британия продолжит передавать Украине некоторые разведданные

Британия продолжит отправлять украинской стороне «некоторые необработанные разведданные», пишет The Guardian.
При этом в материале подчёркивается, что эта информация не заменит те сведения, которые ранее поступали от Соединённых Штатов.
«Британские власти продолжат передавать разведывательную информацию Украине, но с ограниченными возможностями, имеющимися у Лондона и других европейских стран, будет трудно заменить поток информации из США, прекращённый в начале этой недели», — говорится в публикации.
Британия будет делиться с Киевом лишь своим «анализом необработанных данных».
Один из источников утверждает, что данные сведения «позволят Украине иметь некоторые ранние предупреждения об атаках и определённую степень возможности для удара вглубь РФ».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты запретили британской стороне передавать данные американской разведки Киеву.
Также стало известно, что Вашингтон прекратил предоставлять разведданные Украине, но продолжает передавать информацию ряду своих союзников.