В Турции опровергли наличие кризиса в отношениях Анкары и Москвы

Кылыч уверенно заявил, что никакого кризиса в отношениях между двумя странами нет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень взаимодействия между Москвой и Анкарой. Он отметил, что, если возникнет необходимость, президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — могут связаться друг с другом буквально в считанные часы.
В начале марта Эрдоган также напомнил, что Турция ни разу «не подлила масла в огонь» за время вооружённого конфликта. Он выступил за разрешение украинского кризиса с участием Москвы и Киева.