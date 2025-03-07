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В Турции опровергли наличие кризиса в отношениях Анкары и Москвы

Советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч опроверг слухи о якобы охлаждении в отношениях между Анкарой и Москвой. Об этом он рассказал в беседе с CNN Turk.

Кылыч уверенно заявил, что никакого кризиса в отношениях между двумя странами нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень взаимодействия между Москвой и Анкарой. Он отметил, что, если возникнет необходимость, президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — могут связаться друг с другом буквально в считанные часы.

В начале марта Эрдоган также напомнил, что Турция ни разу «не подлила масла в огонь» за время вооружённого конфликта. Он выступил за разрешение украинского кризиса с участием Москвы и Киева.