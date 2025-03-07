Хегсет: Трамп будет помогать, когда Киев докажет стремление к миру

Американский лидер Трамп примет решение, продолжать ли помощь Киеву, когда украинская сторона докажет своё стремление к миру, заявил министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет.
«Как сообщил президент, пока помощь на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе беседы с представителями средств массовой информации.
Хегсет отметил, что Вашингтон следит за заявлениями из Киева, и в настоящее время «воодушевлены увиденными знаками».
По данным The New York Times, Вашингтон рассматривает возможность того, что приостановка военной помощи Украине может оказаться недолгой, если Киев согласится на определённые уступки.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты прекратили предоставлять разведданные Украине.