В Иркутске мэр Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям бойцов СВО

За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно их удостоены Михаил Агафонов, Александр Бойцов, Александр Есин, Василий Ильин, Александр Свергун, Александр Тумалев и Андрей Чанцев, который также отмечен медалью Суворова. Государственной наградой — медалью «За отвагу» — награжден Сергей Быков (посмертно).