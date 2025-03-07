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В Иркутске мэр Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям бойцов СВО

Ордена были вручены семьям посмертно.

Источник: Мэрия Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов передал семьям участников СВО ордена Мужества. Об этом сообщили в администрации города.

За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно их удостоены Михаил Агафонов, Александр Бойцов, Александр Есин, Василий Ильин, Александр Свергун, Александр Тумалев и Андрей Чанцев, который также отмечен медалью Суворова. Государственной наградой — медалью «За отвагу» — награжден Сергей Быков (посмертно).

Руслан Болотов поблагодарил родных бойцов, сказав, что Иркутск будет гордиться своими героями и никогда не забудет подвиги бойцов.

Ранее сообщалось о том, что из Иркутска в зону СВО отправили носилки на моноколесе.