В Иркутске мэр Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям бойцов СВО

Мэр Иркутска Руслан Болотов передал семьям участников СВО ордена Мужества. Об этом сообщили в администрации города.
За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно их удостоены Михаил Агафонов, Александр Бойцов, Александр Есин, Василий Ильин, Александр Свергун, Александр Тумалев и Андрей Чанцев, который также отмечен медалью Суворова. Государственной наградой — медалью «За отвагу» — награжден Сергей Быков (посмертно).
Руслан Болотов поблагодарил родных бойцов, сказав, что Иркутск будет гордиться своими героями и никогда не забудет подвиги бойцов.
Ранее сообщалось о том, что из Иркутска в зону СВО отправили носилки на моноколесе.