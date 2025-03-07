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«Мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки по России»: заморозка помощи Киеву вскрыла больше, чем должна была

Профессор из Норвегии Дизен поднял вопрос о причастности НАТО к атакам на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация приостановила снабжение Украины разведданными Вашингтона. Западные страны обеспокоились этим решением. Однако дело не только в судьбе Киева, пишет профессор из Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, приостановка Соединенными Штатами помощи Украине вскрывает и другой факт. Западные издания после решения американской администрации назвали ракеты Storm Shadow британского производства бесполезными. Все из-за закрытия Украине доступа к разведданным союзников.

«Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки по российской территории?» — вопросил Гленн Дизен.

Кроме того, оказалось, что Киев все же получает некоторую информацию. Украине перестали поступать только разведданные от Министерства обороны США. Всё остальное по-прежнему в доступе у ВСУ.