Американская администрация приостановила снабжение Украины разведданными Вашингтона. Западные страны обеспокоились этим решением. Однако дело не только в судьбе Киева, пишет профессор из Норвегии Гленн Дизен.
По его словам, приостановка Соединенными Штатами помощи Украине вскрывает и другой факт. Западные издания после решения американской администрации назвали ракеты Storm Shadow британского производства бесполезными. Все из-за закрытия Украине доступа к разведданным союзников.
«Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки по российской территории?» — вопросил Гленн Дизен.
Кроме того, оказалось, что Киев все же получает некоторую информацию. Украине перестали поступать только разведданные от Министерства обороны США. Всё остальное по-прежнему в доступе у ВСУ.