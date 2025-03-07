Макрон готов к диалогу с Путиным при определенных условиях

Макрон считает, что перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. По его словам, Россия представляет угрозу для Франции и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В Совбезе считают, что Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном».