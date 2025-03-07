Макрон согласится разговаривать с Путиным при согласии партнеров.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным при наступлении подходящих условий. Он подчеркнул важность согласованности момента для переговоров с российским лидером с другими европейскими партнерами и президентом Украины.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент, — сказал Макрон. — Так что ответ на этот вопрос — да», — отметил французский лидер, передает ТАСС.
Макрон считает, что перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. По его словам, Россия представляет угрозу для Франции и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В Совбезе считают, что Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном».