Прокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет России

Стармер заявил, что тема «чертовски сложная». Со слов источников Times, Хермер в числе потенциальных юридических проблем назвал нарушение международных соглашений о правах собственности и сложные процедуры для предъявления претензий на замороженные активы. Также генпрокурор предупредил о вреде для репутации Лондона как международного финансового центра. Он опасается, что страны Ближнего Востока могут снизить инвестиции в Великобританию.