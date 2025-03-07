Габбард: США приостановили помощь, так как Киев воспринимал её как должное

Президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине, поскольку Владимир Зеленский начал воспринимать эту поддержку как нечто само собой разумеющееся. Об этом в интервью Fox News сообщила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
По ее словам, президент США решил сделать паузу в обмене разведданными и предоставлении военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что нельзя считать поддержку американского народа данностью.
Габбард уточнила, что это касается не только военной поддержки, но и общего восприятия американской помощи. Трамп стремится донести до украинского лидера необходимость оценивать и уважать ту помощь, которую страна получает от Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось о переговорах команды президента США Дональда Трампа с мэром Киева Виталием Кличко и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. С их помощью Вашингтон якобы пытается организовать внутреннее давление на Владимира Зеленского.