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Габбард: США приостановили помощь, так как Киев воспринимал её как должное

Власти США пытаются дать Зеленскому понять, что нельзя считать поддержку с их стороны данностью.

Президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине, поскольку Владимир Зеленский начал воспринимать эту поддержку как нечто само собой разумеющееся. Об этом в интервью Fox News сообщила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

По ее словам, президент США решил сделать паузу в обмене разведданными и предоставлении военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что нельзя считать поддержку американского народа данностью.

Габбард уточнила, что это касается не только военной поддержки, но и общего восприятия американской помощи. Трамп стремится донести до украинского лидера необходимость оценивать и уважать ту помощь, которую страна получает от Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о переговорах команды президента США Дональда Трампа с мэром Киева Виталием Кличко и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. С их помощью Вашингтон якобы пытается организовать внутреннее давление на Владимира Зеленского.