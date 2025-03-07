Премьер Италии предложила распространить на Украину действие Пятой статьи НАТО

Статья 5 НАТО предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одного из членов альянса. По мнению Мелони, такой механизм мог бы стать эффективной альтернативой прямому вступлению Украины в НАТО. Она назвала его «стабильной, долгосрочной и эффективной» гарантией безопасности и подчеркнула, что предоставление подобных гарантий превосходит по эффективности идею отправки миротворцев. Итальянский премьер подчеркнула, что нынешняя ситуация требует нестандартных решений, которые обеспечили бы Украине защиту без формального вступления в военный блок.