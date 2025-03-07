Отмена передачи разведданных США Украине не повлияла на немецкие Patriot

Напомним, 5 марта США отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Ключевую линию связи заблокировали в 14:00 по местному времени Киева. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям.