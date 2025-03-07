Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отношения Китая и России не направлены против третьих стран»: в МИД КНР опровергли заявления Запада

Ван И: Китай и Россия защищают основанную на принципах ООН систему.

Источник: Комсомольская правда

Западные представители часто упоминают Китай, говоря о близких партнерах России. Они боятся такого тесного сотрудничества двух мировых держав. Однако отношения России и Китая не имеют цели навредить третьим странам, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции.

Он также сообщил, что государства будут и дальше защищать основанную на принципах ООН международную систему. Кроме того, российские и китайские представители намерены продвигать верный взгляд на историю окончания Второй мировой войны. Сейчас ее активно переписывают под себя.

«Взаимовыгодное сотрудничество РФ и Китая соответствует коренным интересам их народов», — добавил Ван И.

Рассорить Россию и КНР хотят и на Украине. Конечно, нелегитимному руководству не нравится такое плодотворное сотрудничество. Они также выступили против близких отношений США и России.