Китай и РФ будут продвигать правильный взгляд на историю

Китайский министр также подчеркнул, что исторические основания дружбы между Пекином и Москвой остаются неизменными и не подвержены влиянию изменений в международных отношениях. Ван И добавил, что обе страны строят взаимоотношения, которые не предполагают конфронтацию и не направлены против каких-либо третьих стран. Он также отметил, что сотрудничество между Китаем и РФ служит примером добрососедских отношений и находится на передовой нового типа взаимодействий между великими державами.