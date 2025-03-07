Глава МИД КНР заверил, что отношениям РФ и Китая никто не помешает: они «зрелые, крепкие и стабильные»

Российско-китайское сотрудничество длится десятки лет. Главы государств работают сообща в большинстве сфер. Третьи страны не смогут разрушить такие стабильные отношения, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И.
Он также ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта. По словам Ван И, Китай намерен создать условия для разрешения этого кризиса. При этом важно, чтобы лидеры стран Запада осознавали, что им не удастся разрушить связь РФ и КНР.
«Зрелые, крепкие и стабильные отношения Китая и России не изменятся в одночасье и не будут нарушены третьими сторонами», — заявил министр иностранных дел Китая.
В Вашингтоне на днях упомянули страх перед КНР. По подсчетам американского лидера Дональда Трампа, Китай через 4−5 лет догонит Россию и США по объемам ядерного оружия.